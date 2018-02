Das ist für die deutschen Schafhalter umso bedauerlicher, als diese Unterstützung in 22 EU-Staaten für die dortigen Schafhalter angeboten wird. Dort werden 500 Millionen Euro jährlich an die Schäfer gezahlt. Argumentiert wird in Deutschland, dass laut EU-Recht eine Weidetierprämie nicht produktionsfördernd wirken darf, sondern lediglich die vorhandenen Tierbestände stabilisieren soll. Der Bundesverband der Berufsschäfer hält diese Voraussetzung mit der geforderten Prämie aber für gegeben. Deutschland jedoch bleibt momentan dabei: Man will die Schafhalter nur indirekt über Geld für die Landschaftspflege subventionieren. Was offenbar aber nicht funktioniert.



Für Schäfer Nolte wird die Lage immer schwieriger. Ein kaputtes Dach wie neulich wird existenzbedrohend. Aber auch die Pflege der Landschaft leidet. Früher habe er die beweideten Flächen tiptop hinterlassen, sagt er. Der Bauer spart sich das Mulchen, die Weide ist gedüngt. Und auch Moos kann sich nicht breit machen. Allein schon wegen seiner kleineren Herde funktioniert das nicht mehr so gut wie früher. Dennoch schafft er mit seinen Schafen viermal so viel Fläche wie eine maschinelle Pflege, sagt er stolz.