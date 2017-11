2010 hatte Leinefelde-Worbis für die Schleuder 25.000 Euro bezahlt, aber schon damals waren die Transportkosten hoch und wegen des Zustandes ließ man einen Teil der Hölzer gleich bei einer Zimmerei in Leubingen (Kreis Sömmerda) zurück. Schon Pfingsten 2010 solle sie erstmals schießen, frohlockte damals Bürgermeister Gerd Reinhardt. Ankündigungen die sich noch mehrmals wiederholen sollten. Seit 2010 lagern nun Teile der mittelalterlichen Angriffswaffe vor der Burg Scharfenstein bei Beuren und unter anderem der 18 Meter lange Wurfarm auf dem Gelände der Zimmerei Quenzel im Kreis Sömmerda. Schon vor Jahren bewertete Zimmermeister Uwe Quenzel den Zustand der Hölzer als schlecht. 15 Jahre war die "Blide", wie man so eine Steinschleuder auch nennt, Wind und Wetter ausgesetzt gewesen. Besonders die Hölzer, die auf dem Boden standen, waren weggefault.

Die ursprünglich 250.000 Euro teure Kampfmaschine war 2010 für ein Zehntel dieses Preises ein Schnäppchen, wie damals Bürgermeister Gerd Reinhardt betonte. Aber weitere Kosten kamen dazu. Der Landkreis Eichsfeld bewilligte 40.000 Euro Planungkosten. Was die Zimmerei allein für die Lagerung bekam, ist unbekannt. Eine komplette Wiederherstellung der Blide würde heute knapp 600.000 Euro kosten, sagte Bürgermeister Marco Grosa dem MDR. Auch die räumlichen Gegebenheiten wären viel zu eng, befand er. Der frühere Polizist sieht die Blide nicht als schießende Attraktion. Zu ungenau wäre sie und zuviel vom nicht gerade großen Vorplatz der Burg würde sie in Beschlag nehmen.

Nun soll sie nicht mehr neben der Burg errichtet werden, sondern 100 Meter davor. Wie eine Angriffswaffe im Mittelalter eben stehen würde, so Grosa. Dafür wird nun an einem Gesamtkonzept des Burgvorplatzes gearbeitet, der die Blide als reines Schaustück vorsieht. Was das nochmal kosten würde ist unklar, so der Bürgermeister.