Problematisch wird es aber, wenn in dem Abschnitt der A38 ein Unfall passiert, es zu Stau kommt oder im Heidkopftunnel beispielsweise an der Technik gearbeitet wird. Im Herbst 2020 könnte es soweit sein. Dann soll der "Tunnel der Einheit“ an der Landesgrenze vorraussichtlich für vier Monate geschlossen werden. In beiden Röhren muss die Fahrbahn komplett herausgerissen werden, weil sich darunter Hohlräume gebildet hatten.