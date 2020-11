Silkerode Suche nach Elfjähriger aus dem Eichsfeld

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei im Eichsfeld seit Stunden nach einem verschwundenen Mädchen. Die Elfjährige war nach Angaben der Polizei am Mittag nach einem Schulausflug in Silkerode vermisst worden. Der Ort liegt direkt an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Ein Polizeihubschrauber und Suchhunde sind im Einsatz.