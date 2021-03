Tierhof "Heile Seele" in Weilrode

Ohne den Trecker ist es reine Knochenarbeit die Heuballen zu den Tieren zu rollen. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Erst vor kurzem sind sie mitsamt den Tieren von Gieboldehausen nach Weilrode gezogen, was eine Menge Geld gekostet hat. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat nun einer ihrer wichtigsten Helfer schlapp gemacht: "Rumpel" - ihr roter Trecker. Mit diesem transportierte sie vorher die Heuballen zu den Tieren. Derzeit muss also jeder Heuballen mit einem Gewicht von etwa 350 Kilogramm per Hand zu den Tieren gerollt werden. Ersatzteile für den Trecker sind nicht leicht zu finden. Doch diese heftige Arbeit könnte bald der Vergangenheit angehören: MDR THÜRINGEN will im Rahmen der Aktion "Thüringen hält zusammen" helfen. Der Trecker soll also so bald wie möglich wieder flott gemacht werden!