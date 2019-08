Bedürftigen Menschen helfen, das ist schon seit vielen Jahren das Anliegen der Familie Salzmann. Vater Reinhard hat schon 1995 den Indien-Patenschaftskreis gegründet, der seit 2007 auch Projekte in Äthiopien betreut. Mutter Petra ist Ärztin und hilft überall dort mit, wo Hilfe benötigt wird. So hat Tochter Marie Äthiopien bereits im Alter von neun Jahren kennengelernt und war mit 16 ein zweites Mal in dem ostafrikanischen Land. In dieser Zeit reifte die Idee, ein freiwilliges soziales Jahr in der Hauptstadt Addis Abeba zu leisten.

In Äthiopien lernte sie, was Not bedeutet

Marie Salzmann sammelte 35.000 Euro für ein Krankenhaus in Äthiopien. Bildrechte: MDR/Robert Müller "Ich habe zwei zu Hause", sagt Marie, "meine Heimat ist das Eichsfeld, aber auch Äthiopien ist mein zu Hause. Dort habe ich eine zweite Familie so zu sagen, einen Freundeskreis, bei dem ich mich geborgen und aufgehoben fühle."



In einem Krankenhaus für Arme am Rand der Hauptstadt hat Marie Salzmann gearbeitet und gleich nebenan große Not kennengelernt: die einfachen Hütten, in denen die Menschen dort leben und die nur ungenügenden hygienischen Bedingungen dort. Häufig sterben Kinder, die dort ohne Arzt oder Hebamme zur Welt kommen, während oder kurz nach der Geburt. Dagegen wollte Marie etwas tun: In leer stehenden Räumlichkeiten der Klinik sollte eine Geburtsstation entstehen. Für dieses Projekt engagierte sie sich vor Ort ehrenamtlich und setzte in der Heimat alles in Bewegung gesetzt, um Spendengelder zu sammeln.

Eine neue Geburtsstation