Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Dingelstädt haben Feuerwehrleute im Erdgeschoss des Gebäudes eine männliche Leiche entdeckt. Noch ist unklar, ob es sich dabei um den 89 Jahre alten Bewohner des Hauses handelt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag.

Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile gelöscht. Bildrechte: MDR / Martin Wichmann