Nach mehr als 15 Stunden ist ein verunglückter Lkw auf der A38 geborgen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Abschnitt zwischen Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis am Samstag kurz nach Mitternacht wieder freigegeben. Die Bergung war langwierig: Wegen einer Stromleitung konnte die Bergung erst am Freitagmorgen gegen 8 Uhr beginnen und zog sich bis in Nacht.

Nach mehr als 15 Stunden konnte der verunglückte Lkw abtransportiert werden. Bildrechte: MDR/Feuerwehr Heilbad Heiligenstadt