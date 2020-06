Beim Sturz vom Dach eines Einfamilienhauses ist am Donnerstag ein Mann in Büttstedt im Eichsfeld schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erledigte er Dacharbeiten und stürzte beim Absteigen in die Tiefe.

Auch in Mühlhausen ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 53-Jährige am Mittwoch in einer Werkshalle von einem Gabelstapler erfasst. Der Fahrer des Gabelstaplers erlitt einen Schock. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.