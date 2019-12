Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist im Eichsfeld nach dem Zusammenstoß mit einem Motorrad gestorben. Der Mann überquerte am Mittwoch mit seinem E-Bike eine Straße in Leinefelde und wurde von einem Motorradfahrer erfasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In Thüringen hat sich ein tödlicher Unfall zwischen einem Rad- und einem Motorradfahrer ereignet. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Becker&Bredel