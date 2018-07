Wegen Friederike: Forstämter im Wettlauf mit dem Borkenkäfer

Kaputte Wälder nach Sturm "Friederike" Forstämter im Wettlauf mit dem Borkenkäfer

Durch das Sturmtief Friederike sind in den Wäldern von Thüringen zahlreiche Bäume umgefallen. Das Holz muss dringend raus, denn es bietet dem Borkenkäfer ideale Voraussetzungen, um sich zu vermehren. Doch durch die Aufräumarbeiten ist so viel Holz auf dem Markt, dass die Preise in den Keller rutschen.

von Sebastian Jakob