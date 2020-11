Weihnachten im Schuhkarton 10.000 Geschenke von Thüringern für Kinder in Osteuropa

Spielzeug, Stifte, Süßigkeiten und einen Kartengruß. Trotz Corona werden in Thüringen bis zu diesem Wochenende wieder tausende bunte beklebte Kartons gepackt, für Kinder zwischen zwei und 14 Jahren. Diese "Geschenke der Hoffnung" werden in 174 Thüringer Annahme- und Sammelstellen auf den Weitertransport nach Berlin vorbereitet und dort in einer "Weihnachtswerkstatt" durchgeschaut, ehe sie auf die Reise in eines von zwölf Ländern in Osteuropa gehen.

Zoll-Regeln müssen beim Schenken beachtet werden

In diesen Tagen steht auch bei Wolfgang Müller im evangelisch-freikirchlichen Gemeindezentrum in Schmalkalden das Telefon nicht still. Päckchen-Spender wollen einen Termin vereinbaren oder haben noch Fragen. In den Zielländern gibt es Zoll-Vorschriften, die beim Päckchenpacken beachtet werden müssen. Nusshaltige Müsliriegel, Popcorn, Pfefferkuchen, Medikamente oder Vitamintabletten, Obst und Gemüse sind nicht erlaubt.

In der Baptistengemeinde in Schmalkalden wird seit mehr als 20 Jahren gesammelt und auch schon durchgeschaut. Das ist die große Ausnahme: In den meisten Thüringer Sammelpunkten (128 Stück gibt es) werden die bunten Kartons nur entgegen genommen und dann zur Zentrale nach Berlin gebracht. Insgesamt drei Sammelstellen gibt in Schmalkalden, in Meiningen sogar zehn. In der Baptisten-Gemeinde in Schmalkalden werden seit mehr als 20 Jahren Päckchen für die Aktion gesammelt. Vor dem Versand werden die Päckchen durchgesichtet. Bildrechte: Wolfgang Müller

Sammelstellen: Mal in Kirchenläden, mal in der Therme

Das Netz in Thüringen ist fast flächendeckend: Von Nobis im Altenburger Land bis Ilfeld im Landkreis Nordhausen werden in Kirchenläden, Apotheken, Steuerbüros, Bäckereien, Tankstellen, Mehrgenerationenhäuser und Pfarrämter sowie Privathäusern bis heute Pakete abgegeben. In Mühlhausen nimmt die Thüringentherme zum zehnten Mal die Kartons entgegen. Neu ist in diesem Jahr der Sammelpunkt in Bad Tennstedt im Unstrut-Hainich-Kreis.

In Effelder im Eichsfeld haben Olivia Petri und Ina Fischer bereits zehn Mal ihre Nachbarn und Eltern aus Kindergarten und Schule zur Spendenaktion aufgerufen. Eine Notiz im Heimatboten, ein Aufruf im Gottesdienst und ein paar Flyer gehören zu ihrem sehr erfolgreichen Marketing. Seit drei Jahren macht auch Bianka Henning mit. Mehr als 100 Pakete gehen jedes Jahr von Effelder und den Nachbargemeinden Struth und Großbartloff auf die Reise. Privatleute, Kindergärten und Schulen machen mit.

Corona könnte Geschenkesegen für Kinder bringen

In diesem Jahr könnten es sogar mehr Päckchen werden: "Die Leute hatten wegen Corona mehr Zeit", denkt Ina Fischer. Wegen der Abgabefristen gebe es sonst immer etwas Stress. Der Verein "Die Barmherzigen Samariter" hatte wegen Corona mit "Jetzt- erst- recht"-Aufrufen einen erneuten Einbruch der Spendebereitschaft abwenden wollen; den hatte es 2015 mit Beginn der Flüchtlingswelle bereits einmal gegeben. Vor zehn Jahren haben Fischer und Petri noch mit den inzwischen erwachsenen Söhnen gepackt - jetzt macht nur noch die elfjährige Merle mit. Für sie alle gehört das Päckchen-Packen im November mit dazu. Merle und Cheyenne mit einigen der bunten Kartons. Auch Spielzeug wird gern in den bunten Kartons verschickt. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Mit Freude und viel Herzklopfen werden die Kartons gefüllt. Spielsachen sind ein Muss, ebenso Süßigkeiten und ein paar Schul- und Hygieneartikel. Im Gymnasium Lengenfeld unterm Stein, Kindergarten Struth oder in der Grundschule Küllstedt haben die Kinder die Kartons sogar gemeinsam gefüllt. Viele Pakete gehen ab Montag auf die Reise nach Berlin. Dort werden sie durchgeschaut und in große Kartons verpackt. "Jedes Kind bekommt einwandfreie Geschenke - neu und wertvoll", sagt Evelyne Reinhardt, die als Nordost-Beauftragte des Vereins "Die Barmherzigen Samariter" auch für Thüringen zuständig ist. Hier waren im Vorjahr fast 12.000 Pakete gepackt worden.

Grußkarten erhalten Ehrenplatz

Reinhardt hofft nun auf "mindestens 10.000 Geschenke; wünschen würden wir uns mehr, gern auch auf 13.000". So ein gefüllter Schuhkarton ist für viele Kinder in Osteuropa oft das einzige Weihnachtsgeschenk. "Auch der leere Karton steht noch lange im Regal, Kartondeckel werden bemalt und an die Wand gehangen", weiß Wolfgang Müller. Auch die Kartengrüße und Fotos der Absender erhalten einen Ehrenplatz bei den Kindern beispielsweise in Rumänien, Bulgarien, der Slowakei, Lettland, Ukraine oder Moldawien. Insgesamt zwölf Zielländer in Osteuropa werden aus dem deutschsprachigen Raum versorgt.