Worbis Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt - Hund gestorben

Bei einem Brand in einer Wohnung in Worbis im Eichsfeld ist am Donnerstag eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 57-Jährige mit Brandverletzungen und dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war am Mittag in der Wohnung ausgebrochen. Passanten hatten den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Flammen waren den Angaben zufolge am Nachmittag gelöscht. Allerdings kam für den Hund der Familie jede Hilfe zu spät. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mehr als 30 Kameraden von drei Feuerwehren waren im Einsatz. Bildrechte: MDR/Gregor Mühlhaus