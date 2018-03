Eindeutig stellt das Landgericht in seiner Urteilsbegründung fest: Sowohl das Mahnmal im Nachbargarten der Familie Höcke in Bornhagen im Eichsfeld wie auch die angebliche Überwachung sind zulässig: "Die Idee, einem Kritiker des Holocaust-Denkmals gerade das Abbild eines solchen 'vor die Nase' zu setzen … ist als Kunst anzusehen." Ebenso sei es eine künstlerische Ausdrucksform, gegenüber Höcke zu behaupten, man habe ihn überwacht. Dies ist laut Gericht eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Versagen des Thüringer Verfassungsschutzes gegenüber rechtsextremen Terroristen in der Vergangenheit. Das "Zentrum für politische Schönheit" setzt Höcke in seiner Gefährlichkeit mit rechtsextremen Terroristen gleich, ohne ihn als solchen zu bezeichnen.