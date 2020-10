Lokale Initiativen wie die Sondershäuser Einkaufshilfe haben Hilfesuchende und Helfer zusammengebracht. Der Einkaufsdienst ist ein Angebot vom Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus in Trägerschaft des Vereins Düne, mit Sitz in der hiesigen Cruciskirche. "Wir haben 46 Helfer gewinnen können, die uns nach ihren Möglichkeiten unterstützen. Und wir haben 26 Senioren, Familien oder auch Menschen, die in Quarantäne waren, betreut", so Sandra Blunk, Leiterin des Familienzentrums.