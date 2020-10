Die Verkehrsbetriebe Nordhausen haben für den Einsatz der E-Busse ihre Fahrzeughalle umgerüstet. Laut Thüringer Umweltministerium ist es das bislang umfangreichste Projekt für Elektrobusse in Thüringen. Das Ministerium fördert es mit rund 4,9 Millionen Euro aus EU-Mitteln. Den Angaben zufolge sind im Freistaat insgesamt 14 Elektrobusse unterwegs - neben dem Kreis Nordhausen weitere in Bad Langensalza, Jena und Eisenach. In anderen Städten sind zusätzliche zwölf Fahrzeuge in diesem und im kommenden Jahr geplant.