Coronavirus Zustimmung und Kritik für Mundschutz-Pflicht im Kreis Nordhausen

Kritik an der Verfügung des Landratsamtes kommt auch aus dem Nordhäuser Rathaus. Oberbürgermeister Kai Buchmann hält die massiven Einschränkungen im Landkreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus für übertrieben. Im Landkreis liege, da es hier bislang vergleichsweise wenige Infektionen gebe, kein Katastrophenfall vor. Mehrfach warf das Stadtoberhaupt in den vergangenen Tagen der Kreisverwaltung eine mangelhafte Krisenkommunikation vor. Die Stadt sei nicht eingebunden worden und habe in Bezug auf die Masken-Tragepflicht keinerlei Vorbereitungszeit gehabt. Buchmann kritisierte auch die unterschiedlichen Regeln in den Landkreisen und kreisfreien Städten. So gibt es eine Masken-Tragepflicht derzeit nur im Kreis Nordhausen und in der Stadt Jena.