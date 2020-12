Porzellan aus Rügen, Schmuck auf Amerika, Gefilztes aus Nepal - dazu selbstbemalte Schachteln aus eigener Produktion. Die Künstlerin Petra Schneider musste den 24. Kunstmarkt in Mühlhausen absagen; nun hat sie ihren Stand ins eigene Biocafé in der Mühlhäuser Ratsstraße verlegt. Dort gibt es - zumindest noch bis zum Corona-Lockdown am 16. Dezember - Porzellantassen aus Rügen, Filzerein aus Nepal, Keramik aus Mühlhausen und Schmuck aus den USA. Außerdem verkauft Schneider regionale Produkte wie Wein, Schokolade und Marmelade. Der Mini-Kunstmarkt ist dort aufgebaut, wo Petra Schneider sonst Gäste in ihrem Biocafé bewirtet. Weil das in diesem Jahr häufig ein "bisschen geschlossen" war, hat sie die Kunstwerke aus ihren Kommoden und Schränken herausgeholt und nun (vorübergehend) ein "bisschen geöffnet".

Der Mini-Kunstmarkt erinnert natürlich an Petra Schneiders Stand beim großen Kunstmarkt in Mühlhausen. Dort treffen sich normalerweise jedes Jahr am dritten Advent mehr als 30 Künstler und bieten im "Haus der Kirche" ihre handgefertigten Produkte an. Der Markt ist 1996 von Petra Schneider ins Leben gerufen worden; damals noch in der historischen Rathaushalle von Mühlhausen. Weil dort beispielsweise Kerzen und gastronomische Angebote verboten waren, ist der Markt zwei Jahre später ins "Haus der Kirche" umgezogen. Auf den drei Etagen dort ist viel Platz; auch das Ambiente stimmt. Hunderte Besucher strömen jedes Jahr an den Kristanplatz. Dass dort und auf dem Untermarkt später der Weihnachtsmarkt von Mühlhausen etabliert wurde, hat die Stadt Petra Schneider zu verdanken. Die aus Friedrichsrode im Kyffhäuserkreis stammende Künstlerin hat auch dort eine Werkstatt mit der Galerie "Kunst und Kram".