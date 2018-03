Bei der Peco-Schaum GmbH Entwarnung: Keine Gefahr mehr nach Chemieunfall in Greußen

Aufregung in Greußen: In der Stadt war Freitagmittag in einer Firma im Gewerbegebiet eine hochgiftige chemische Substanz ausgetreten. Mittlerweile konnte Entwarnung gegeben werden.