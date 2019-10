Hängeseilbrücke Braunsroda: Ansturm und Ausbau

Außerdem ließ der Verein am Parkplatz Dixi-Toiletten aufstellen. Auch die Zufahrt zum Wanderparkplatz, die über einen Privatweg führt, sei nun vertraglich geregelt, so Dagmar Dittmer. Dadurch würden die Anwohner Braunrodas künftig vom Durchfahrtsverkehr verschont. Unterstützung hat auch die Stadt An der Schmücke zugesagt. Bürgermeister Holger Häßler will prüfen, ob er Bänke zur Verfügung stellen kann, die am Parkplatz und am Wanderweg platziert werden sollen. Auch das Café im Gutshaus von Bismarck will seine Öffnungszeiten ausweiten. Man denke über einen Mittagsimbiss nach, sagte der Besitzer. Er sucht dafür momentan Personal.