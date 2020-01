Der Arbeitsmarkt in Thüringen hat sich aus Sicht der Landesarbeitsagentur im vergangenen Jahr stabil gezeigt. Seit 1991 seien in Thüringen noch nie so wenige Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen wie im Jahr 2019, erklärte der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius, am Freitag. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit sei deutlich zurückgegangen.