Thüringen Weniger Raser unterwegs: Bußgeldstelle Artern spürt Folgen des Corona-Lockdown

In Thüringen hat es in diesem Jahr weniger Bußgeldverfahren gegen Autofahrer gegeben. Die Zahl ging gegenüber dem Vorjahr um 11.000 Verfahren zurück. In jedem zehnten Verfahren wurde Einspruch bei der Zentralen Bußgeldstelle in Artern eingelegt.