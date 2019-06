Der Backkonzern Aryzta will offenbar seine Werke in Artern und Mansfeld in Sachsen-Anhalt schließen. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung und beruft sich dabei auf das Unternehmen. Betroffen sind demnach 25 Mitarbeiter in Artern und 180 in Mansfeld. Laut eines Firmensprechers müssen verschiedene Produktlinien verkleinert werden. Alle Mitarbeiter sollen ohne betriebsbedingte Kündigungen in das große Werk in Eisleben mit 1.700 Beschäftigten wechseln.

Verschiedene Brote in einer Auslage (Symbolbild). Bildrechte: MDR/Monika Werner