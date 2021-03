In der Innenstadt von Sondershausen haben Unbekannte am Dienstagmorgen vier Autos in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Brandstifter zwischen 4 und 5 Uhr unterwegs. Die Löscharbeiten dauerten zum Teil am Dienstagmorgen noch an. Nach ersten Berichten brannten alle Fahrzeuge vollständig aus. Auch die Fassade des Landratsamtes wurde beschädigt. Zudem wurden Mülltonnen angezündet. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.