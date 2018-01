14 Meter hoch ist das Gerüst, auf dem die Experten bei der Reinigung des Tübke-Gemäldes stehen. Bildrechte: MDR/Katharina Melzer

Drei Restauratoren arbeiten in luftiger Höhe auf einem bis zu 14 Meter hohen Gerüst mit kleinen, speziell für die Wandmalerei entwickelten Schwämmen und Ziegenhaarbürsten. Die Schwämme lassen sie in schwungvollen Bewegungen über die bunten Figuren und Formen gleiten. Kleine gelbe Krümel rieseln hinab in den Bildsaal. So werden spezielle Lösungsmittel in das Bild gearbeitet, die bis in die Tiefe der Leinwand reichen. Staub und Krümel werden anschließend mit einem handelsüblichen Industriestaubsauger weggesaugt. "Es handelt sich also um eine Trockenreinigung - da ist eigentlich kein großes Geheimnis dabei", sagt Restaurator Roland Engel, der seit den 90er-Jahren in dem Reinigungsteam dabei ist. "Wasser nehmen wir nicht, denn das würde Probleme geben. Das bekommen wir nicht richtig trocken." Für seine Arbeit muss er viel Geduld mitbringen, sagt er. "Aber das ist ja mein Beruf, wenn man sich an der Malerei erfreuen kann, klappt das schon."