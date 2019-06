Die Thüringer FDP setzt in ihrem Wahlprogramm auf mehr Autonomie für Schulen, weniger bürokratische Richtlinien und einen Digitalisierungsschub. Damit will die Partei nach fünf Jahren den Wiedereinzug in den Thüringer Landtag schaffen. Das Wahlprogramm ist am Samstag von den 115 Delegierten des Landesparteitags in Bad Frankenhausen mit großer Mehrheit verabschiedet worden.