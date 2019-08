Beim Baden in der Ostsee ist am Dienstag ein Urlauber aus Sondershausen verunglückt. Der 78-Jährige war am Strand von Wustrow auf dem Darß ins Wasser gegangen, wie die Polizei in Stralsund am Mittwoch mitteilte. Nach einiger Zeit verlor seine Ehefrau ihn aus den Augen und verständigte die Rettungsschwimmer. Die Helfer fanden den Mann, er konnte jedoch nicht wiederbelebt werden. Woran genau der 78-Jährige starb, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache.