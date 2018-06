Kyffhäuserkreis: Entlaufener Nandu ist tot

Der entlaufene Nandu aus dem Kreis Nordhausen ist tot. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wurde er am Donnerstagvormittag von einem Jäger erschossen. Er hielt sich laut Polizei in einem Waldstück zwischen Badra und Sondershausen auf. Der südamerikanische Laufvogel war am Freitag ausgebüxt. Nachdem er am Dienstag von einer Anwohnerin in Badra in ihrem Garten gesichtet wurde, gab ihn das Landratsamt des Kyffhäuserkreises zum Abschuss frei.

Ein solcher Nandu wurde Donnerstagvormittag von einem Jäger erschossen. Bildrechte: MDR/Wichmann TV