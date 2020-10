Der Bauunternehmer Mike Schielke wird neuer Eigentümer und Betreiber des Naturbades Bebraer Teiche. Der Sondershäuser Stadtrat wählte unter vier Kaufinteressenten sein Konzept am Donnerstag aus. Demnach soll das Areal ganzjährig genutzt und touristisch erschlossen werden.

Geplant sind ein öffentlicher Badebetrieb sowie Schwimm- und Tauchunterricht. Neben einem Bistro soll es künftig ein Seerestaurant geben. Zudem will Schielke ein neues Hotel und eine Fahrrad-Seilrutsche im Stil eines Baumkronenpfades bauen. Der Bauunternehmer will ohne Hotelbau rund drei Millionen Euro in die Bebraer Teiche investieren.