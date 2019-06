Bei einem Brand in einem Recyclingunternehmen in Rockensußra (Kyffhäuserkreis) sind am Dienstagnachmittag vier Mitarbeiter leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen gibt es noch keine genauen Informationen. In dem Unternehmen wird Aluminium aufbereitet. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Die Mitarbeiter hielten sich offenbar in der Nähe einer Maschine auf, als es dort gegen 16:30 Uhr zu einer Verpuffung kam. Kurze Zeit darauf stand die Halle in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand bis 20 Uhr unter Kontrolle bringen. Die Schadenshöhe wurde im Verlauf des Abends nach unten korrigiert. War anfangs noch von einem möglichen Millionenschaden die Rede, so sind es nun laut Polizei etwa 100.000 Euro.

In dem Unternehmen wird unter anderem Aluminium aufbereitet und verarbeitet. Der Unfall passierte nicht - wie zuvor angenommen - in einer Verschrottungsanlage für Panzer. Diese befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft.