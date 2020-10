Die Bundeswehr in Bad Frankenhausen hat am Freitag eine Panzerkompanie nach Baden-Württemberg verabschiedet. Die 4. Kompanie des Gebirgspanzerbataillons 8 wird dauerhaft nach Hardheim in Baden-Württemberg verlegt, wo sie den Kern des neuen Panzerbataillons 363 bilden wird. Betroffen sind 35 Soldaten und Soldatinnen. Die Kompanie war in den vergangenen Jahren dem in Bad Frankenhausen stationierten Panzerbataillon 393 zugeordnet. Bataillonskommandeur René Braun und Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc verabschieden die Kompanie nach Hardheim. Bildrechte: MDR/DIrk Reinhardt

"Einheit in Einsätzen und Übungen bewährt"

Dessen Kommandeur, Oberstleutnant René Braun, würdigte bei einem Abschiedsappell die Leistungen der Einheit. Sie habe sich bei mehreren Auslandseinsätzen und zahlreichen Übungen bewährt, sagte er. Nach dem Appell nahm der Kommandeur des Panzerbataillons 363 aus Hardheim, Oberstleutnant Pascal Pane, die Kompanie bei einem Panzermarsch symbolisch in Empfang. Der Kommandeur des Panzerbataillons 363, Oberstleutnant Pascal Pane (li.), und der Kommandeur des Panzerbataillons 393, Oberstleutnant René Braun. Bildrechte: MDR/DIrk Reinhardt

Bundeswehr vergrößert Panzertruppe

Das derzeit im Aufbau befindliche Panzerbataillon 363 in Hardheim ist das sechste aktive Panzerbataillon der Bundeswehr. Es gehört ebenso wie das Bataillon in Bad Frankenhausen zur Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen", deren Einheiten in Sachsen und Thüringen stationiert sind. Der Aufbau des neuen Panzerbataillons in Hardheim war Ende 2018 von der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen angekündigt worden. Sie begründete die Entscheidung mit einer stärkeren Fokussierung der Bundeswehr auf Bündnisverteidigung in der Nato, für die eine "starke Panzertruppe" das Rückgrat bilde.