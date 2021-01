Einen landesweiten Shuttle-Service gibt es in Thüringen nicht. Das Gesundheitsministerium begründete dies mit der Infektionsgefahr beim Zusammentreffen mehrerer Menschen in Bussen. Bei Transportfragen sollen sich Impfwillige an ihre Krankenkasse wenden. Einige Krankenkassen erstatten die Fahrtkosten, wenn die Versicherten nachweisen können, dass sie in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind.