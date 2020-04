Wegen Corona-Krise Polizei fährt mit Blaulicht vor und singt 90-Jähriger ein Geburtstagslied

"Außergewöhnliche Zeiten - außergewöhnliche Aktionen", schreibt die Polizei über einen besonderen Einsatz am Gründonnerstag in Thüringen. In Oldisleben im Kyffhäuserkreis statteten die Beamten einer Seniorin einen nicht alltäglichen Besuch ab.