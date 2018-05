Durchsuchungen bei mutmaßlichem Reichsbürger

Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Thüringen hat die so genannte Reichsbürgerszene in Thüringen erneut im Visier. Wie die Behörde mitteilte, wurden am Montag ein Wohnhaus und eine Firma eines 48-Jährigen aus dem Raum Sondershausen durchsucht. Der Mann soll der Reichsbürgerszene angehören. Auch ein Wohnhaus des Mannes im Landkreis Mansfeld-Südharz im benachbarten Sachsen-Anhalt war Ziel der Ermittler.