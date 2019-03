Das Netz an Ladesäulen für Elektroautos im Kyffhäuserkreis wächst. Wie Nadine Hampel von der Wirtschaftsförderung des Kreises MDR THÜRINGEN sagte, gibt es mittlerweile an etwa 20 Standorten mehr als 40 Ladepunkte. Das sind fast doppelt so viele wie noch vor einem Jahr. Dadurch hätten die Autofahrer im Kreis jetzt eine gewisse Versorgungssicherheit und müssten sich keine Sorgen machen, wo sie ihr Auto aufladen können, so Hampel.