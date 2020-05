In einer Agrargenossenschaft in Großberndten im Kyffhäuserkreis ist eine Lagerhalle mit Stroh in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus und prüft einen Zusammenhang mit zwei früheren Bränden in dem Ort. Die brennende Lagerhalle in der Agrargenossenschaft in Großberndten in der Nacht. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Das Feuer in dem Strohlager brach laut Polizei kurz nach 1 Uhr in der Nacht zum Montag aus. Die Flammen griffen auf zwei angrenzende Ställe über, in denen Rinder und Schweine gehalten werden. Die Einsatzkräfte retteten Tiere aus den Ställen - ob Vieh verletzt oder getötet wurde, ist noch nicht klar. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500.000 Euro.

Bereits vor vier Wochen und im August vergangenen Jahres hatte es in Großberndten Großbrände gegeben, die jeweils laut Polizei gelegt worden waren. Zuerst brannten zwei Garagen und ein leerstehendes Haus. Dann war eine Scheune betroffen. In beiden Fällen mussten zahlreiche Anwohner in Sicherheit gebracht werden, es entstanden Schäden in Höhe von mehreren 10.000 Euro.