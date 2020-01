Kyffhäuserkreis Rentnerin stellt Granate als Deko ins Wohnzimmer

In Bretleben im Kyffhäuserkreis hat eine Frau eine Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg als Dekoration ins Wohnzimmer gestellt. Nach Polizeiangaben hatte die Frau die verdreckte Granate in der Scheune entdeckt und gesäubert. Anschließend stellte die Rentnerin die Granate in ihr Wohnzimmer.