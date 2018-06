Haftbefehl erlassen: "Horror-Diebe" von Ebeleben womöglich gefasst

Im Dezember sind die Einbrecher von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Die Männer im Alter von von 22, 24, 25 und 26 Jahren waren am Dienstag in Ebeleben nach einem Tankstelleneinbruch festgenommen worden. Sie sind laut Polizei auch für den Einbruch am 24. Mai in dieselbe Tankstelle verantwortlich. Sie kamen noch am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt.



Ob sie auch für weitere Einbrüche in Ebeleben verantwortlich sind, müssen die Kriminalisten nun klären. Anfang Dezember war in Ebeleben in eine Firma eingebrochen worden. Dabei kam es auch zum Diebstahl einer EC-Karte. Mit dieser haben die Unbekannten wenig später in der Filiale der Kyffhäusersparkasse in Ebeleben einen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben. Die Täter trugen dabei auffällige Horror-Masken. Ende Mai veröffentlichte die Landespolizeiinspektion Nordhausen Fotos der Täter, die von der Überwachungskamera der Bank stammten.