Neuer Standort für Hotelneubau in Bad Frankenhausen gefunden

Für den Hotelneubau in Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis ist ein alternativer Standort gefunden worden. Wie der Stadtrat am Dienstag einstimmig beschloss, soll das Hotel hinter der Therme an der Stadtmauer gebaut werden. Man sei im Gespräch mit potenziellen Betreibern, heißt es aus der Stadtverwaltung. Geplant ist ein Thermenhotel mit 80 Zimmern.