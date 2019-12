Die Polizei wurde am Sonntag nach Keula gerufen.

Die Polizei wurde am Sonntag nach Keula gerufen.

Die Polizei wurde am Sonntag nach Keula gerufen. Bildrechte: IMAGO

Polizeieinsatz in Keula Mann schießt im Kyffhäuserkreis auf Hausbewohner

Hauptinhalt

Schüsse sind am Sonntagabend in Keula gefallen. Die Polizei rückte aus und nahm einen 30-jährigen Mann fest, der zuvor schon in Großbrüchter eine Frau bedroht haben soll.