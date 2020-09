Auf der Suche nach dem vermeintlichen Unstrut-Krokodil setzt der Kyffhäuserkreis auf einen Krokodil-Experten. Der Fachmann soll bis spätestens Mittwoch mögliche Krokodil-Spuren am Flussufer untersuchen und herausfinden, ob tatsächlich ein Krokodil in der Unstrut gewesen sein könnte oder noch dort ist. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Bis dahin bleibt der Fluss im Gebiet des Kyffhäuserkreises abgesperrt.

Eine Wildkamera sollte das vermeintliche Krokodil auf Foto bannen - bis jetzt ohne Erfolg. Bildrechte: dpa

Ein totes Huhn, das als Köder das Krokodil anlocken sollte, wurde seitens der Behörden wieder abgehängt. Landratsamts-Sprecher Ullrich Thiele sagte, die dort aufgehängte Fotofalle habe von Mittwochmittag bis Sonntagabend keine Bilder geliefert. Bislang gibt es nur Hinweise einer Pferdebesitzerin, die das Reptil an der Unstrut bei Schönewerda - einem Ortsteil der Stadt Roßleben-Wiehe - gesehen haben will. Davor hatten aber schon Ende August Angler in Sachsen-Anhalt gemeldet, ein Krokodil in der Unstrut gesichtet zu haben.