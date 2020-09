Die Anwesenheit eines Krokodils in der Unstrut bei Schönewerda im Kyffhäuserkreis hat sich durch Kot-Untersuchungen bisher nicht bestätigt. Wie das Landesamt für Verbraucherschutz mitteilte, handelt es sich bei den am Ufer gefundenen Kotresten um Ausscheidungen eines Fuchses. Auch der dort entdeckte angebissene Fisch wurde offenbar von einem Fuchs erlegt.

Das Landratsamt des Kyffhäuserkreises will die bisherigen Sperrungen zwischen Bottendorf und Wiehe jedoch zunächst weiter aufrecht erhalten. Heinz Ulrich Thiele vom Landratsamt sagte MDR THÜRINGEN, am Dienstag seien neue verdächtige Spuren entdeckt worden, die ein großes Tier im Uferbreich nicht ausschließen. Deshalb solle nun ein Köder, ein totes Huhn, zusammen mit einer Fotofalle am Ufer ausgelegt werden. Das sei nur ein geringer Aufwand, um Klarheit zu bekommen.