An der Unstrut bei Schönewerda im Kyffhäuserkreis wurde am Sonntag möglicherweise ein Krokodil gesichtet. Seit etwa 11 Uhr suchen mehrere Feuerwehren, unter anderem aus Wiehe und Bottendorf, das Flussufer ab.

Die Krokodil-Sichtung in dem Ortsteil der Landgemeinde Roßleben-Wiehe hatte am Sonntagvormittag ein Pferdebesitzer gemeldet. Demnach hätten seine Tiere vor dem Reptil am Unstrutufer gescheut. Wie groß das mutmaßliche Krokodil ist, ist nicht bekannt.