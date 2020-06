Der Siegerentwurf aus Kopenhagen sieht ein modernes, flaches Gebäude am Fuß des Steilhangs unterhalb des Kyffhäuserdenkmals vor. Kaum sichtbar ist ein Schrägaufzug, der die Besucher zum Denkmal transportieren soll. Die Pläne des Architekturbüros Cobe wurden am Montag im Regionalmuseum Bad Frankenhausen präsentiert. Die Sieger waren virtuell zugeschaltet, weil sie nicht aus Dänemark ausreisen durften.

Der Kyffhäuserkreis will den Eingangsbereich zum Kyffhäuserdenkmal neu gestalten, einen Schrägaufzug zum oberen Plateau bauen und 250 bis 300 Parkplätzen schaffen. Bisher erklimmen die Besucher die letzten 700 Meter zum Denkmal zu Fuß. Zudem wirkt der jetzige Eingangsbereich unübersichtlich und wenig einladend.

An dem europaweit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb haben sich 15 Büros aus dem In- und Ausland beteiligt. Eine Jury hat die vier besten Arbeiten prämiert, die dem Kreis als Bauherren vorgelegt werden. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) zeigte sich begeistert über den dänischen Siegerentwurf: "Er fügt sich ganz harmonisch in die Landschaft ein", sagte sie bei der Präsentation der Wettbewerbsergebnisse.