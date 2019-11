Der Gouverneur des Departements Potosí erklärte laut Nachrichtenagentur ABI, die Regierung von Präsident Evo Morales habe das Projekt per Dekret gestoppt. Die Gründe dafür blieben zunächst unklar. Zuvor war es im Umkreis des Salzsees, aus dem das Metall gefördert werden sollte, zu Unruhen gekommen. Die Menschen vor Ort fühlen sich offenabr ausgebeutet. Nur drei Prozent der Gewinne sollen an die Kommune gehen. Dabei sind in anderen Fördergebieten - zum Beispiel in Argentinien - zehn Prozent üblich. Die politische Lage in Bolivien ist derzeit auch grundsätzlich angespannt. Die Opposition wirft der Regierung Wahlbetrug vor, Demonstranten fordern den Rücktritt von Staatschef Morales.