Thüringen Mehrere Schwerverletzte nach Unfällen mit Motorrädern

In Thüringen sind am Wochenende bei Unfällen mit Motorrädern mehrere Menschen schwer verletzt worden. So verlor am Sonntagnachmittag ein 16-Jähriger im Norden des Freistaats die Kontrolle über sein Zweirad. Auf der B85 zwischen Kelbra und Kyffhäuser kam er zu Fall und rutschte in ein entgegenkommendens Motorrad.

Zwei Motorradunfälle auf B85 bei Kyffhäuser

Der Jugendliche und der Fahrer der anderen Maschine, ein 68-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt, verletzten sich schwer. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Bis zum Abend kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen. Nach Angaben der Polizei war es erst am Samstag auf der Strecke zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer gekommen. Er hatte in einer Kurve ein anderes Motorrad überholt, war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Oberhof: Biker kommen von Straße ab

Auch bei Oberhof (Kreis Schmalkalden-Meiningen) ereigneten sich am Wochenende zwei schwere Motorradunfälle. Am Samstagnachmittag stürzte eine Bikerin, als ihr in einer Kurve ein Bus entgegenkam. Laut Polizei war die 53-Jährige erschrocken, verbremste sich und stieß gegen die Leitplanke. Mit schweren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Ebenfalls bei Oberhof stürzte ein Motorradfahrer einen Abhang hinunter. Nach dem Unfall am Sonntag wurde der 55-Jährige schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Motorrad überschlägt sich bei Greiz