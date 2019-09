Die Bürger in der Stadt an der Schmücke im Kyffhäuserkreis haben sich entschieden. Der Name "An der Schmücke" ist einfach verwirrend. Anfang August gab es deshalb eine Bürgerbefragung und mehr als die nötigen 30 % der Bürger haben sich beteiligt. Sogar rund 40 Prozent der 5175 Wahlberechtigten, sagte Bürgermeister Holger Häßler (parteilos) MDR Thüringen. Und die wollen einen anderen Namen.