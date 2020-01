Die Polizisten haben bereits am vergangenen Mittwoch in Westgreußen ein Grundstück durchsucht. Das Landratsamt hatte dem Mann vor einiger Zeit den Waffenschein entzogen und ihm eine Frist gesetzt, um die Schusswaffen abzugeben. Diese habe er nicht eingehalten, hieß es. Nach Ablauf der Frist habe der Mann die Waffen also illegal besessen. Zuerst hatte die dpa über den Fall berichtet.