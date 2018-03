Nach dem Chemieunfall in Greußen hat die Thüringer Polizei Fehler eingeräumt. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt MDR THÜRINGEN sagte, war die amtliche Gefahrendurchsage am vergangenen Freitag nicht notwendig. Eine einfache Warnmeldung hätte auch ausgereicht.

Die amtliche Durchsage war durch die Landeseinsatzzentrale in Erfurt veranlasst worden. Grundlage war die Information, dass der bei einer kleinen Havarie ausgetretene Stoff gefährlich ist. Das Landratsamt des Kyffhäuserkreises war nach Angaben eines Sprechers der Behörde überhaupt nicht in die Warnung eingebunden. Auch der Kreis vertritt die Ansicht, dass die Bevölkerung nicht hätte gewarnt werden müssen.

Der Einsatz soll in der nächsten Woche mit allen Beteiligten ausgewertet werden, mit dem Ziel die Abläufe künftig zu verbessern. Bei dem Vorfall am 9. März waren in einer Firma rund 800 Liter einer hochgiftigen chemischen Substanz aus einem Fass ausgelaufen. Die Behörden hatten die Bürger über das amtliche Warnsystem, alle Thüringer Rundfunkstationen und Facebook aufgefordert, Straßen und Plätze zu meiden sowie Fenster und Türen zu schließen. In dem Unternehmen, in dem Plastik hergestellt wird, war ein Behälter mit Isocyanat vom Gabelstapler gefallen. Die hochgiftige Substanz kann Membranen von menschlichen Zellen schädigen und die Haut und Schleimhäute reizen. Die Feuerwehr konnte den Stoff schnell abbinden. Schon am Freitag gaben die Wehren vor Ort Entwarnung - eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.