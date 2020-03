Berlin | Sondershausen Prozess gegen Thüringer Rechtsextremist

Ein mehrfach verurteilter Rechtsextremist aus Thüringen muss sich erneut wegen des Verwendens von Nazi-Symbolen verantworten. Gegen den 44-Jährigen und einen 43 Jahre alten Mitangeklagten hat am Montag ein Prozess vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten begonnen. Die Männer sollen über das Internet T-Shirts, CDs und LPs angeboten haben, auf denen unter anderem Hakenkreuze und stilisierte Keltenkreuze abgebildet waren. Beide Angeklagten schwiegen zu den Vorwürfen.

Bei dem 44-Jährigen handelt es sich um den als "Satansmörder" bekannten Hendrik M .. M. hatte 1993 in Sondershausen mit zwei Mitschülern einen 15-Jährigen ermordet und war 1994 zu einer Jugendstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Die Tat hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Wegen ihrer Begeisterung für Horrorfilme, okkulte Rituale und aggressive Black-Metal-Musik wurden die Täter als "Kinder des Satans" bezeichnet.

Hendrik Möbus (Mitte) hat beste Kontakte in rechtsextremistische Kreise (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach Entlassung aus der Haft fiel der 44-Jährige wegen erneuter Straftaten auf. In Erfurt erhielt er 2003 vier Jahren Haft unter anderem wegen Volksverhetzung. Im jetzigen Prozess geht es um mutmaßliche Taten im Zusammenhang mit einem Online-Versandhandel, den der 44-Jährige von Oktober 2014 bis November 2015 zunächst von Berlin und dann von Thüringen aus betrieben haben soll. Der 43 Jahre alte Mitangeklagte sei für das Bedrucken und Versenden von T-Shirts zuständig gewesen. Beiden Männern wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Last gelegt. Zudem soll der 44-Jährige vorgeworfen, ab Juli 2015 eine CD mit volksverhetzendem, antisemitischem Inhalt zum Verkauf angeboten zu haben. Der Prozess soll am 23. März fortgesetzt werden.